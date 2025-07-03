Тремасов предупредил о возможном росте цен под 20% в регионах после повышения таргета инфляции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Неоднородность ситуации с инфляцией по регионам является еще одним аргументом в пользу сохранения таргета на уровне 4%, повышение цели привело бы к росту индекса потребительских цен до двузначного уровня в некоторых субъектах РФ, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Что будет с инфляцией, если мы ее будем таргетировать на более высоком уровне. В ряде регионов мы получим двузначную - под 20% - инфляцию, это полная потеря ощущения ценовой стабильности. Это то, что в принципе при нашей неоднородности недопустимо", - сказал он журналистам в рамках Финансового конгресса ЦБ.

"Это приведет к необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики", - добавил он.

Это одно из заблуждений, что при повышении таргета по инфляции при нахождении этого показателя на высоком уровне ставки снизятся, подчеркнул советник главы ЦБ.

"Ничего подобного. Ставки вырастут вслед за инфляцией. Это приведет к очень сильной неоднородности по регионам", - отметил Тремасов.

Настойчивость Банка России в достижении цели по инфляции неоднократно подвергалась критике. Оппоненты не раз призывали ЦБ отступить от этой политики во благо экономического роста. В последнее время эта дискуссия вновь активизировалась.