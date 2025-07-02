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Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое позволит избежать введения повышенных пошлин на вьетнамский импорт с 9 июля.

По условиям соглашения, Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, а тариф на реэкспортные поставки составит 40%. В свою очередь Вьетнам согласился отменить все пошлины на товары из США.

"Они откроют свой рынок для Соединенных Штатов, и мы сможем продавать нашу продукцию Вьетнаму с нулевой пошлиной", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что договоренность была достигнута после личных переговоров с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом.

В апреле Трамп объявил о введении пошлин на импорт из Вьетнама в размере 46%. На время ведения переговоров они были снижены до 10%.

Вьетнам является шестым по величине экспортером товаров в США - объем закупок в этой стране составил $137 млрд в 2024 году. В частности, страна выступает крупным поставщиком текстильной продукции и спортивных товаров для таких компаний, как Nike, GAP и Lululemon.

Ранее США заключили торговые соглашения лишь с двумя странами, с Великобританией и Китаем. Ожидается, что повышенные пошлины на импорт из других государств, ранее приостановленные, вступят в силу 9 июля. Накануне Трамп заявил, что не планирует продлевать этот срок.

Вьетнам Дональд Трамп США Nike GAP Lululemon То Лам
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