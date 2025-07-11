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ЕЦБ потребуются веские основания для дальнейшего снижения ставок

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Руководству Европейского центробанка потребуются очень веские основания, такие, как существенное замедление инфляции, чтобы продолжить снижение процентных ставок, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

По ее словам, процентные ставки Центробанка находятся на надлежащем уровне, динамика дезинфляционного процесса соответствует ожиданиям, а экономика еврозоны демонстрирует устойчивость.

"Еще одно снижение ставки будет оправдано только в том случае, если мы увидим признаки существенного отклонения инфляции от нашего целевого уровня в среднесрочной перспективе, - сказала Шнабель в интервью Econostream. - Я пока таких признаков не вижу".

Инфляция в еврозоне колеблется вблизи определенного ЕЦБ целевого уровня 2%. На пресс-конференции после июньского заседания Центробанка его глава Кристин Лагард заявила, что регулятор приблизился к завершению смягчения денежно-кредитной политики.

В июне ЕЦБ снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, а всего за последний год снижал их восемь раз. Ставка по депозитам теперь составляет 2%. Большинство руководителей ЕЦБ считает, что это соответствует нейтральному уровню денежно-кредитной политики, то есть такому, который не ограничивает, но и не стимулирует экономическую активность.

Экономисты в целом прогнозируют, что после снижения ставок в июне ЕЦБ возьмет паузу и уменьшит стоимость заимствований в последний раз уже в сентябре.

В руководстве Центробанка не исключают никаких вариантов. Большинство руководителей отмечают, что хотели бы понаблюдать за динамикой экономики, прежде чем принимать какие-либо решения.

Некоторые представители ЕЦБ опасаются, что инфляция может закрепиться на уровне ниже целевого, особенно если курс евро против доллара будет продолжать расти. Шнабель не видит такой угрозы.

"Прогнозы предполагают, что базовая инфляция будет оставаться вблизи целевого уровня в течение всего период прогнозирования, - отметила она. - Замедление роста цен на энергоносители, скорее всего, будет временным, а опасения, что повышение обменного курса окажет понижательное давление на базовую инфляцию, на мой взгляд, преувеличены".

Изабель Шнабель Кристин Лагард ЕЦБ
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