Brent подорожала до $68,73 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов. Участники рынка оценивают перспективы баланса спроса и предложения после решения ОПЕК+ о более существенном, чем ожидалось, увеличении квот на добычу нефти в августе.

К 13:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,63%), до $68,73 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени торговались на бирже NYMEX у $66,99 за баррель. В пятницу основные торги WTI на NYMEX не проводились в связи с празднованием в США Дня независимости.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в выходные приняли решение о более значительном, чем ожидалось, увеличении квот на добычу в августе - на 548 тысяч б/с. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной. Тогда страны договорились разворачивать ограничения ежемесячным шагом в 130-140 тысяч б/с. Однако на май, июнь и июль было решено увеличить добычу на 411 тысяч б/с. Участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

Аналитик UBS Джованни Стауново отмечает, что ситуация с предложением нефти остается напряженной, выражая уверенность в том, что рынок сможет "поглотить дополнительные баррели".

Решение ОПЕК+ вернет на рынок почти 80% баррелей нефти, добыча которых была ранее сокращена восемью странами альянса, говорится в аналитической записке RBC Capital. При этом фактическое увеличение нефтедобычи до сих пор было меньше запланированного, а основная часть дополнительных поставок приходилась на Саудовскую Аравию, пишут аналитики RBC.

Saudi Aramco сообщила, что в августе существенно повысит цены на нефть для азиатских и европейских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подорожает на $1 за баррель, до максимума за 4 месяца. Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $1,4 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в международной торговле. Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, начнут действовать с 1 августа. По его словам, в некоторых случаях ставка тарифов может достичь 60-70%. Ожидается, что Белый дом начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере установленных для них пошлин уже в понедельник.

Трамп также пригрозил дополнительным 10-процентным тарифом странам, поддерживающим БРИКС.

"Обеспокоенность по поводу пошлин Трампа остается центральной темой", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.