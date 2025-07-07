Цены на нефть снижаются на решении ОПЕК+

Brent торгуется около $68 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в понедельник после принятия ОПЕК+ решения о более существенном, чем ожидалось, наращивании добычи нефти в августе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по московскому времени опустилась на $0,31 (0,45%), до $67,99 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $0,5 (0,7%), до $68,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,76 от уровня закрытия четверга, до $66,24 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с празднованием в США Дня независимости.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в выходные приняли решение о более значительном, чем предполагали участники рынка, увеличении квот на добычу в августе.

"Ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти", восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 548 тыс. баррелей в сутки в августе 2025 года по сравнению с июлем, говорится в пресс-релизе альянса.

Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной текущего года. Тогда было решено, что страны будут разворачивать ограничения ежемесячным шагом в 130-140 тыс. б/с. Однако на май, июнь и июль было решено увеличить добычу на 411 тыс. б/с. Участники рынка ожидали принятия такого же решения в отношении августа.

Аналитик Evans Energy Тим Эванс отмечает, что подобное увеличение добычи "явно свидетельствует о намерении более агрессивно конкурировать за долю рынка и о некоторой терпимости к последующему снижению цен и доходов".

В Goldman Sachs ожидают, что на заседании 3 августа ОПЕК+ объявит о восстановлении добычи с сентября еще на 550 тыс. б/с.

Давление на нефтяные котировки также оказывает отсутствие ясности относительно торговой политики США.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что его администрация в ближайшие дни начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в Штаты с 1 августа. В некоторых случаях сборы будут составлять 60-70%, в других - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.

"Обеспокоенность по поводу тарифов Трампа остается центральной темой", - говорит аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, добавляя, что поддержку ценам на нефть сейчас оказывает лишь слабость доллара.