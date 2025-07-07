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Brent подорожала до $69,23 за баррель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился вечером в понедельник.

К 17:36 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,93 (1,36%), до $69,23 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,78 (1,16%), до $67,78 за баррель.

Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тысяч б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тысяч б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

"Пока на рынке нефти сохраняется дефицит, а значит, он может принять дополнительные баррели", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Решение ОПЕК+ вернет на рынок почти 80% баррелей нефти, добыча которых была ранее сокращена восемью странами альянса, говорится в аналитической записке RBC Capital. При этом фактическое увеличение нефтедобычи до сих пор было меньше запланированного, а основная часть дополнительных поставок приходилась на Саудовскую Аравию, пишут аналитики RBC.

Saudi Aramco сообщила, что в августе существенно повысит цены на нефть для азиатских и европейских покупателей. Основной сорт, поставляемый в Азию (Arab Light), подорожает на $1 за баррель, до максимума за 4 месяца. Цены на все сорта нефти для Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $1,4 за баррель.

Arab Light Brent Saudi Aramco WTI ОПЕК
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