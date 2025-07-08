Brent подешевела до $69,26 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

К 8:12 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,46%), до $69,26 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,28 (1,9%), до $69,58 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,38 (0,56%), до $67,56 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,93 (1,4%), до $67,93 за баррель.

Нефть накануне получила поддержку за счет сильных данных о спросе на энергоносители. В частности, в США интенсивность автомобильных поездок на длинных выходных по случаю Дня независимости была рекордной.

Это помогло нивелировать негативный эффект от большего, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, решили увеличить квоты на добычу в августе на 548 тысяч б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тысяч б/с, и участники рынка ожидали такого же решения и для августа.

"Предложение на рынке растет, однако и спрос также остается лучше ожиданий", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Накануне уведомления о повышении пошлин получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон уведомил их, что с 1 августа 2025 года США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран в США. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.