Apple хочет показывать "Формулу-1" в США на волне успеха фильма про гонки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc. ведет переговоры о покупке эксклюзивных прав на трансляцию гонок "Формулы-1" в США после успеха фильма F1 с Брэдом Питтом, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сейчас правами на показ "королевских гонок" в Соединенных Штатах владеет канал ESPN, принадлежащий Walt Disney Co. Канал платит организаторам гонок $85 млн в год по контракту, который истекает в 2026 году. По оценкам Citi, новый контракт может стоить $121 млн ежегодно.

Apple уже имеет опыт в показе спортивных событий: с 2022 года компания транслирует пятничные матчи по бейсболу, а также показывает футбольные игры американского чемпионата.

Решение Apple претендовать на показ гонок "Формулы-1" связано с успехом фильма F1, пишет FT. Его мировые кассовые сборы приближаются к отметке $300 млн, это лучший показатель в истории Apple.

Популярность гонок в США резко выросла в последнее время, в том числе благодаря сериалу "Формула 1. Драйв выживания" от Netflix.

С 2018 года телеаудитория гонок удвоилась и составила 1,1 млн зрителей у каждого этапа в 2024 году. Первые десять Гран-при 2025 года собирали перед экранами в среднем 1,3 млн человек.