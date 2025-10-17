Поиск

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Apple Inc. и "Формула-1" объявили о пятилетнем партнерстве.

Оно позволит компании эксклюзивно транслировать все гонки этой серии на Apple TV в США, начиная с 2026 года.

"Это партнерство основано на крепнущих отношениях Apple с "Формулой-1" после мирового успеха блокбастера "F1 The Movie" (в российском прокате фильм назывался "F1"), самого кассового спортивного фильма всех времен", - заявила Apple.

Apple TV будет обеспечивать полное освещение этапов "Формулы-1", включая тренировки, квалификации, спринты и Гран-при. Отдельные гонки и все тренировки также будут доступны бесплатно в приложении Apple TV в течение всего сезона.

Помимо трансляций "Формулы-1", Apple будет освещать этот вид спорта в Apple News, Apple Maps, Apple Music и Apple Fitness+.

Apple Sports, бесплатное приложение для iPhone, будет предоставлять актуальные обновления по квалификации, спринтам и гонке каждого Гран-при в течение сезона, включая таблицы лидеров в режиме реального времени, рейтинги пилотов и конструкторов, прямые трансляции на экране блокировки и специальный виджет для главного экрана iPhone.

"Мы рады расширить наши отношения с "Формулой-1" и предложить подписчикам Apple TV в США доступ к первому ряду одного из самых захватывающих и быстрорастущих видов спорта на планете", - заявил старший вице-президент Apple Эдди Кью.

По данным источников CNBC, Apple заплатит около $140 млн в год за права на показ "Формулы-1".

Сейчас правами на показ "королевских гонок" в Штатах владеет канал ESPN, принадлежащий Walt Disney Co.. Канал платил организаторам гонок $85 млн в год по контракту, который истекает в 2026 году.

Apple уже имеет опыт в показе спортивных событий: с 2022 года компания транслирует пятничные матчи по бейсболу, а также показывает футбольные игры американского чемпионата.

Популярность гонок в США резко выросла в последнее время, в том числе благодаря сериалу "Формула-1. Драйв выживания" от Netflix. С 2018 года телеаудитория гонок удвоилась и составила 1,1 млн зрителей у каждого этапа в 2024 году. Первые десять Гран-при 2025 года собирали перед экранами в среднем 1,3 млн человек.

Apple Walt Disney iPhone США ESPN Эдди Кью Формула-1
