"Аэрофлот" при открытии аэропортов юга мог бы перевезти в 2025 г. около 60 млн человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в случае открытия аэропортов на юге РФ могла бы перевезти в 2025 году порядка 60 млн пассажиров, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Если вы помните, в 2019 году, который сильно отличался от текущей ситуации с точки зрения доступности рынка, парка и так далее, группа "Аэрофлот" перевезла 60,3 млн пассажиров. Даже в текущих условиях, если допустить, что аэропорты юга будут открыты, в принципе мы совершенно спокойно можем этих цифр достигнуть", - сказал он.

За январь-апрель текущего года общий пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил более 16 млн человек (+2,4% г/г), напомнил глава компании.

По итогам 2024 года группа перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше, чем годом ранее. В планах на 2025 год - перевезти не менее 55 млн человек и обеспечить сопоставимую с уровнем 2024 года чистую прибыль, говорил Александровский ранее.

С февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Краснодарского края - Анапы, Геленджика, Краснодара, а также в Симферополе, Ростове-на-Дону, Белгороде, Брянске, Курске и Воронеже.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.