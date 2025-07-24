Лагард назвала помехами для инвестиций в еврозоне торговые пошлины и укрепление евро

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Новые торговые пошлины и ожидания введения дополнительных тарифов, укрепление евро и геополитическая неопределенность сдерживают инвестиции в еврозоне, заявила на пресс-конференции президент Европейского центробанка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Лагард отметила, что риски для экономики еврозоны сохраняются, и одним из основных является дальнейшая эскалация глобальной торговой напряженности, которая может привести к ослаблению экспорта, а также ограничить инвестиции и потребление.

Регулятор следит за ходом торговых переговоров, но пока не меняет экономические прогнозы, озвученные в июне, сказала Лагард.

Она отметила также, что ЕЦБ с нынешним уровнем процентных ставок имеет "хорошие позиции", поскольку прогнозы для инфляции указывают на ее стабилизацию на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.

ЕЦБ 24 июля сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях: ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

По словам Лагард, это решение было принято единогласно, и члены совета управляющих ЕЦБ в основном разделяют мнение относительно рисков для экономики.

Она отметила, что регулятор находится в выжидательной позиции, поскольку пока неясно, как быстро сойдет на нет нынешняя неопределенность. Лагард не стала говорить о "паузе" в цикле смягчения ДКП, и это было воспринято экспертами как сигнал того, что она оставляет открытой возможность завершения цикла. На этом фоне ожидания трейдеров в отношении возможного снижения ставок ЕЦБ в сентябре ослабли: теперь они оценивают такую вероятность в 25%, а не в 40%, как до выступления Лагард, отмечает Bloomberg.

За последний год европейский регулятор опустил ставки восемь раз по 25 б.п.

Заключение торгового соглашения между ЕС и США снимет часть неопределенности, сказала Лагард. При этом она признала, что предсказать его последствия трудно, они могут способствовать как усилению, так и сдерживанию инфляции.

Курс евро в паре с долларом по данным на 16:45 по Москве находится на уровне $1,1763 по сравнению с $1,1773 на закрытие предыдущей сессии. До начала пресс-конференции Лагард он составлял $1,1745. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет 0,1% (+0,5% до начала пресс-конференции).