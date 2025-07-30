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Ozon банк до конца 2025 года развернет сеть из 350 банкоматов в РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ozon банк до конца текущего года планирует развернуть собственную сеть из 350 банкоматов в разных регионах России; на текущий момент финансовая организация установила 12 банкоматов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, говорится в ее пресс-релизе.

О планах запуска в 2025 году своей сети банкоматов Ozon банк сообщал в конце 2024 года.

Банкоматы будут расположены в пунктах выдачи Ozon и в сторонних локациях, таких как, торговые центры и офлайн-магазины. С их помощью клиенты смогут снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем "Мир", Visa и Mastercard (выпущенных банками РФ). В будущем функционал банкоматов будет дополняться новыми разработками и продуктами банка.

"До конца этого года мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций и после примем решение о дальнейшем масштабировании", - заявил гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян, слова которого приведены в релизе.

Ozon банк работает по универсальной лицензии ЦБ, количество активных клиентов превышает 31,7 млн. По итогам первого квартала 2025 года он занял 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

В начале июля в Ozon банке говорили "Интерфаксу", что организация начала тестировать офлайн-формат, открыв четыре точки продаж в ПВЗ Ozon в Москве, Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге.

Сейчас на рынке электронной коммерции, помимо Ozon, дочерние банки есть у Wildberries, "Яндекса", но своих банкоматов и отделений у них на данный момент нет.

Ozon банк Ozon
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