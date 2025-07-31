Unilever в I полугодии сократил выручку хуже прогноза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, сократил выручку в первом полугодии на 3,2% в годовом выражении. Оборот компании в январе-июне составил 30,13 млрд евро.

Доналоговая прибыль Unilever в первом полугодии сократилась на 8,5%, до 5,09 млрд евро, чистая прибыль - на 5,1%, до 3,51 млрд евро.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила 1,42 евро против 1,47 евро годом ранее, скорректированная - 1,59 евро против 1,62 евро.

Аналитики, чьи оценки приводятся на сайте самой компании, ожидали выручку на уровне 30,34 млрд евро, скорректированную прибыль в размере 1,51 евро на акцию.

Рост цен на продукцию компании составил 1,9%, объемов ее реализации в натуральном выражении - 1,5%. Консенсус-прогноз предусматривал 1,9% и 1,4% соответственно.

При этом Unilever зафиксировала снижение продаж почти во всех категориях производимой продукции. Выручка от продажи товаров для красоты и здоровья уменьшилась на 0,8%, товаров личной гигиены - на 5,9%, товаров для дома - на 6,7%, продуктов питания - на 1,8%. В отдельном сегменте мороженого, выделение которого планируется завершить в середине ноября, продажи выросли на 0,2%.

Негативное влияние курсов валют на общую выручку составило 4%.

Компания выплатит дивиденды за второй квартал в размере 0,4528 евро на акцию, как и за первый.