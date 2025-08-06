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Siemens Energy завершил квартал с чистой прибылью

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG завершил третий квартал 2025 финансового года с чистой прибылью, увеличил выручку на 11%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 697 млн евро против чистого убытка в 142 млн евро годом ранее.

Выручка достигла 9,745 млрд евро по сравнению с 8,797 млрд евро годом ранее. Показатель без учета изменения курсов обмена валют и покупки/продажи активов вырос на 13,5%.

Объем новых заказов компании в минувшем квартале подскочил на 60% - до 16,613 млрд евро (при среднем прогнозе аналитиков в 14,1 млрд евро). Общий объем портфеля заказов компании увеличился на 13% - до рекордных 136 млрд евро.

Скорректированный убыток подразделения Siemens Gamesa, работающего в сфере ветрогенерации, уменьшился до 438 млн евро с 446 млн евро годом ранее.

Siemens Energy ожидает, что органический рост выручки в этом фингоду составит 13-15%, чистая прибыль без учета разовых факторов - до 1 млрд евро.

Котировки акций компании снижаются на 0,9% в ходе торгов в среду. Ее капитализация за последние три месяца подскочила более чем на 36% (до 77,2 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 3,4%.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, в том числе газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах, в ее штате более 100 тысяч сотрудников.

Siemens Siemens Energy Германия
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