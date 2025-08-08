Поиск

Глава Intel заявил о полной поддержке советом директоров после призывов Трампа к отставке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Intel Corp. Лип-Бу Тан заявил, что имеет полную поддержку совета директоров компании, отреагировав на слова президента США Дональда Трампа, который накануне призвал его уйти в отставку.

Трамп написал в соцсети Truth Social в четверг, что глава Intel должен немедленно покинуть свой пост в связи с "серьезным конфликтом интересов" из-за его инвестиций в китайские компании.

В обращении Лип-Бу Тана к команде, опубликованном на сайте Intel, говорится, что компания взаимодействует с администрацией президента для прояснения поднятых вопросов.

"Я полностью разделяю стремление президента укреплять национальную и экономическую безопасность США, ценю его лидерство в продвижении этих приоритетов и горжусь тем, что руковожу компанией, играющей ключевую роль в достижении этих целей", - заявил глава Intel.

Лип-Бу Тан возглавил Intel в марте текущего года.

В апреле агентство Reuters писало, что Лип-Бу Тан лично или через венчурные фонды, которые он основал или которыми управляет, инвестировал в сотни китайских компаний, в том числе связанные с оборонным сектором КНР. По данным агентства, эти инвестиции в период с марта 2012 года по декабрь 2024 года составили не менее $200 млн.

Источник Reuters тогда сообщил, что глава Intel уже вышел из китайских инвестиций, однако данные агентства этого не подтвердили.

На этой неделе американский сенатор-республиканец Том Коттон направил главе совета директоров Intel письмо с вопросами, касающимися связи Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, а также уголовного дела с участием ИТ-компании Cadence Design Systems, которую последний возглавлял ранее.

В обращении к сотрудникам Лип-Бу Тан назвал циркулирующие сообщения "дезинформацией", отметив, что в течение своей более чем 40-летней работы в отрасли "всегда действовал в полном соответствии с высочайшими юридическими и этическими стандартами".

В пресс-релизе Intel, опубликованном в четверг, говорится, что совет директоров компании и Лип-Бу Тан "глубоко привержены продвижению интересов национальной и экономической безопасности, и осуществляют значительные инвестиции в соответствии с курсом президента".

Газета The Wall Street Journal пишет при этом, что CEO Intel расходится во мнениях с рядом членов совета директоров по некоторым из ключевых вопросов, в том числе в вопросе о необходимости сохранения за компанией операций по выпуску чипов на заказ.

По словам источников WSJ, совет директоров Intel заблокировал недавние попытки Лип-Бу Тана привлечь капитал и приобрести ИИ-компанию.

Акции Intel подешевели на 3,1% по итогам торгов в четверг и выросли в цене на 0,5% на дополнительной сессии. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.

