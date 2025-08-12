Биржа Гонконга прекратит листинг акций застройщика China Evergrande

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Акции проблемного китайского застройщика China Evergrande Group перестанут торговаться на Гонконгской фондовой бирже 25 августа, сообщила компания.

Руководство биржи приняло решение прекратить листинг, поскольку торги акциями не проводились в течение последних 18 месяцев.

Evergrande когда-то была крупнейшим застройщиком в Китае, ее капитализация в 2017 году достигала $50 млрд. Однако затем в компании случился долговой кризис - задолженность превысила $300 млрд, и в конце 2021 года она допустила дефолт по долларовым облигациям. Договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось, и в 2024 году суд вынес постановление о ликвидации компании.

В последний раз акции Evergrande торговались 29 января 2024 года. На тот момент её капитализация составляла 2,15 млрд гонконгских долларов ($274 млн).

"Даже без делистинга акционерам Evergrande нужно морально готовиться потерять почти все, - отметила аналитик Bloomberg Intelligence Кристи Ханг. - Ликвидация девелопера и значительные требования кредиторов, стоящих выше по очередности выплат, говорят о том, что владельцы акций вполне могут не получить ничего".