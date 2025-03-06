Оборот ювелирного холдинга Sokolov в 2024 году вырос на 34%, до 68,1 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Оборот ювелирного холдинга Sokolov в 2024 году увеличился на 34% и достиг 68,1 млрд рублей, сообщила компания.

Основными драйверами роста стали развитие розничной сети и онлайн-продажи, в том числе через маркетплейсы.

Розничная сеть Sokolov за 2024 год выросла с 650 до 1000 магазинов, оборот которых увеличился на 30%, до 26,6 млрд рублей. В августе состоялся запуск премиального формата Sokolov Premium, в рамках которого уже открыто девять магазинов в разных городах России.

Интернет-продажи через сайт, мобильное приложение и маркетплейсы увеличились на 45%, до 24,3 млрд рублей. В том числе продажи через собственные онлайн-каналы выросли на 37%, до 10,2 млрд рублей, через маркетплейсы - на 51%, до 14,1 млрд рублей.

Рост оптового канала продаж на 28%, до 15,2 млрд рублей, в основном обусловлен развитием партнерства по модели франчайзи. За 2024 год компания открыла 80 франшиз в России и СНГ, доведя их общее количество до 240. Выручка от франшизного направления выросла на 41%, до 7,1 млрд рублей.

Объемы собственного производства Sokolov в 2024 году увеличились на 12% и достигли по весу драгметаллов 45 тонн. Доля золотых изделий в общем объеме производства составила 16%.

В структуре выручки холдинга 70% приходится на украшения из золота - 48,1 млрд рублей, рост на 36%. Выручка от продаж украшений из серебра увеличилась на 28% и достигла 16,4 млрд рублей. Еще 3,7 млрд рублей пришлось на неювелирные категории - косметику, аксессуары из кожи и часы.