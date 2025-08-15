Поиск

Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО во II квартале составила $20,7 млн

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Скорректированная чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО во втором квартале 2025 года составила $20,7 млн по сравнению с убытком $1,2 млн в первом квартале текущего года, сообщила компания.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего скорректированную чистую прибыль СКФ (база для дивидендов) на уровне $19,5 млн. В первом полугодии скорректированная прибыль сократилась до $19,5 млн по сравнению с $347,7 млн годом ранее.

Во II квартале "Совкомфлот" получил $158 млн EBITDA, консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал квартальный показатель EBITDA на уровне $151,6 млн. В первом полугодии этот показатель сократился в 2,2 раза, до $263 млн.

Чистый убыток СКФ по МСФО во втором квартале составил $42 млн по сравнению с $393 млн убытка в первом квартале текущего года. За первое полугодие убыток составил $435 млн по сравнению с прибылью $323,8 млн в аналогичном периоде прошлого года.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) во втором квартале составила $279 млн (консенсус-прогноз - $271,6 млн). В первом полугодии СКФ получил $502 млн выручки в ТЧЭ.

На 30 июня текущего года компания имела отрицательный чистый долг $14 млн.

"В отчетном периоде группа завершила реструктуризацию задолженности по кредиту, предоставленному российским банком, контролируемым государством, заключив новое кредитное соглашение, которое предусматривает сохранение условий ранее действовавшего кредита в части суммы и номинала кредита, процентной ставки и графика погашения" - говорится в отчете компании.

"Новое соглашение не привело к существенной модификации условий прежнего кредита и не имело эффекта на консолидированный отчет о прибыли или убытке. На 30 июня 2025 года сумма обязательств по кредиту за вычетом прямых затрат на его получение составила $121,3 млн (31 декабря 2024 года.: $129,3 млн)", - говорится в отчете.

Аналитик ИБ "Синара" Георгий Горбунов отмечает, что финансовые результаты СКФ улучшились относительно первого квартала 2025 года благодаря адаптации компании к санкционным ограничениям. Восстановление показателей в квартальном сопоставлении ожидалось рынком, но оказалось более быстрым, чем предполагалось, говорится в комментарии аналитика.

Старший аналитик "Эйлер Аналитические Технологии" Андрей Полищук отмечает ожидаемый разворот в динамике финансовых результатов компании, скорр. чистая прибыль "Совкомфлота" во втором квартале вышла в положительную зону и оказалась лучше прогноза. В то же время, по его оценкам, FCFE компании оказался ниже ожиданий на фоне более существенно оттока средств в оборотный капитал. За счет сохранения $1,349 млрд на балансе в виде денежных средств и депозитов финансовое положение "Совкомфлота" остается устойчивым, считает эксперт.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.

Андрей Полищук Георгий Горбунов
