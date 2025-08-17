Поиск

Ростовская область снизила сбор зерновых на 24%, до 8,2 млн т

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ростовская область завершила уборочную кампанию, намолотив более 8,2 млн тонн, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"У нас достаточно сложная ситуация в этом году с сельским хозяйством. К сожалению, второй год подряд у нас серьезное падение валового сбора урожая. По уточненным данным, уже обмолот завершен, 8,215 млн тонн собрали аграрии", - сказал он в воскресенье на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и бизнес-сообществом Ростовской области.

Согласно данным сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, по итогам 2024 года валовый сбор составил 10,894 млн тонн. Таким образом, в текущем году показатель снизился на 24,3%.

По оперативным данным минсельхозпрода области, средняя урожайность зерновых в текущем году составила 25,9 ц/га (в 2024 году - 33 ц/га). В частности, озимая пшеница убрана на площади 2,682 млн га, валовой сбор составил 7,486 млн тонн, средняя урожайность 27,9 ц/га (в 2024 - 35,7 ц/га).

В РоссииРостовская область попросила федеральное правительство помочь аграриям, потерявшим урожайЧитать подробнее

10 июня режим ЧС из-за почвенной засухи был введен на территории 10 районов области: Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского, с 30 июня - на территории еще девяти районов: Аксайского, Багаевского, Боковского, Зимовниковского, Куйбышевского, Миллеровского, Неклиновского, Усть-Донецкого и Целинского. С 21 июля режим ЧС ввели на территории Егорлыкского и Матвеево-Курганского районов, с 12 августа - в Мартыновском районе.

Кроме того, с 19 мая в регионе был введен режим ЧС из-за весенних заморозков, после которых наступила засуха.

Из-за неблагоприятных погодных условий прогноз урожая зерновых в Ростовской области был снижен с 11,4 млн до 8 млн тонн. Природные катаклизмы повредили в общей сложности 1 млн га посевов, в том числе на площади 180 тыс. га посевы погибли безвозвратно.

Ущерб, нанесенный аграриям, по предварительным данным, оценивается в 7,8 млрд рублей. Сельхозпроизводители региона уже получили 220 млн рублей страховых выплат за потерянный урожай. Ростовская область обратилась в правительство РФ за поддержкой аграриев в связи с повреждением посевов и потерей урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Аграриям Ростовской области в текущем году предстояло убрать ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади 3,2 млн га.

Ростовская область Юрий Слюсарь Максим Решетников
