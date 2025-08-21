"Т-Технологии" сохраняют прогноз по росту чистой прибыли в 2025 году не менее чем на 40%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" подтвердили план по росту чистой прибыли и рентабельности капитала на 2025 год.

"Мы сохраняем ориентиры на весь 2025 год с учетом более высокого вклада второго полугодия: рост операционной чистой прибыли не менее 40% и рентабельность капитала (ROE) выше 30%", - сказал президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

Чистая прибыль холдинга по МСФО в I полугодии выросла почти в 1,8 раза - до 80,2 млрд рублей. ROE холдинга по итогам II квартала без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в "Яндекс" составил 28,4%.

"Т-Технологии" в 2024 году увеличили чистую прибыль по МСФО на 51% - до 122 млрд рублей.