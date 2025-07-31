Поиск

В ЕК заявили, что цены и объемы энергетического импорта ЕС из США будет определять рынок

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) объяснили, что объемы и стоимость закупок ЕС по энергетическому разделу торгового соглашения с США будут определяться рынком, а не ЕК, и не на три года вперед, и призвали журналистов не зацикливаться на объявленных общих цифрах.

"Что необходимо учесть, инвестиции пока не учтены в этих расчетах (расходов ЕС по разделу энергетики торгового соглашения - ИФ). Я бы предпочла дождаться доработанного соглашения и тогда рассматривать детали того, что будет включено. И после мы будем смотреть, как рынки станут определять цену, а затем объемы", - сказала в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Отвечая на уточняющие вопросы по закупкам газа из США, предусмотренным соглашением, пресс-секретарь напомнила, что ЕС с 2017 года наращивал объемы импорта американского СПГ. Соответствующее соглашение было уже при первом президентском сроке Дональда Трампа, и с тех пор поставки возрастали при одновременных инвестициях в инфраструктуры.

"И практически неверно заявлять, что эти (объявленные по соглашению - ИФ) цифры означают закупки СПГ на $250 млрд в год. Это искаженная интерпретация данных цифр. СПГ является только частью, и его закупки будут соответствовать потребностям. Речь об очень гибком рынке. И на нем в будущем году будут новые игроки", - объяснила Итконен.

В опубликованной 29 июля Еврокомиссией справке с объяснениями к политическому соглашению о торговле с США говорится: "ЕС намерен закупить американский сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики с ожидаемым объемом поставок в $750 млрд (около 700 млрд евро) в течение следующих трех лет. Это будет способствовать замещению российского газа и нефти на рынке ЕС".

ЕК ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia

Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп призвал ХАМАС капитулировать

Верховная рада Украины вернула независимость антикоррупционным ведомствам

60 человек погибли на севере Китая из-за проливных дождей

60 человек погибли на севере Китая из-за проливных дождей

США повысят пошлины на продукцию ЕС, если он не выполнит обязательства по закупкам энергоносителей

США повысят пошлины на продукцию ЕС, если он не выполнит обязательства по закупкам энергоносителей

Премьер-министр Литвы Палуцкас подал в отставку

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6854 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });