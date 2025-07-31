В ЕК заявили, что цены и объемы энергетического импорта ЕС из США будет определять рынок

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) объяснили, что объемы и стоимость закупок ЕС по энергетическому разделу торгового соглашения с США будут определяться рынком, а не ЕК, и не на три года вперед, и призвали журналистов не зацикливаться на объявленных общих цифрах.

"Что необходимо учесть, инвестиции пока не учтены в этих расчетах (расходов ЕС по разделу энергетики торгового соглашения - ИФ). Я бы предпочла дождаться доработанного соглашения и тогда рассматривать детали того, что будет включено. И после мы будем смотреть, как рынки станут определять цену, а затем объемы", - сказала в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Отвечая на уточняющие вопросы по закупкам газа из США, предусмотренным соглашением, пресс-секретарь напомнила, что ЕС с 2017 года наращивал объемы импорта американского СПГ. Соответствующее соглашение было уже при первом президентском сроке Дональда Трампа, и с тех пор поставки возрастали при одновременных инвестициях в инфраструктуры.

"И практически неверно заявлять, что эти (объявленные по соглашению - ИФ) цифры означают закупки СПГ на $250 млрд в год. Это искаженная интерпретация данных цифр. СПГ является только частью, и его закупки будут соответствовать потребностям. Речь об очень гибком рынке. И на нем в будущем году будут новые игроки", - объяснила Итконен.

В опубликованной 29 июля Еврокомиссией справке с объяснениями к политическому соглашению о торговле с США говорится: "ЕС намерен закупить американский сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики с ожидаемым объемом поставок в $750 млрд (около 700 млрд евро) в течение следующих трех лет. Это будет способствовать замещению российского газа и нефти на рынке ЕС".