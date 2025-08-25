Поиск

Банк России запретит банкам использовать собственную форму при оценке доходов заемщиков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Банк России планирует подготовить законодательные предложения, запрещающие банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах заемщика, содержащуюся в заявлении на потребительский кредит, говорится в актуализированном докладе ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

Сейчас для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, наряду с официальными документами, могут использоваться альтернативные способы оценки доходов (например, на основе сравнения заявленного заемщиком дохода и среднедушевого денежного дохода в регионе местонахождения заемщика либо на основании сведений из кредитных отчетов бюро кредитных историй), которые могут приводить к искажению ПДН, отмечает ЦБ. Так, сведения о доходах в заявлении могут быть завышены, а сведения об уже совершенных платежах по кредитам и займам не всегда определяют доход заемщика.

С 1 июля 2025 года регулятор исключил возможность для банков и МФО при расчете ПДН оценивать доходы заемщиков на основании информации БКИ о ранее внесенных платежах по кредитам, поскольку это может вести к искусственному завышению доходов заемщиков и, как следствие, накоплению долгов гражданами.

Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ЦБ утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода кредиторов к использованию в целях расчета ПДН сведений об официальных актуальных доходах граждан.

ЦБ хочет обязать кредиторов при принятии решения о предоставлении потребительского кредита (займа) использовать только актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы физлица. Так, с 1 января 2026 года ЦБ не будет продлевать возможность оценивать доходы заемщиков на основании внутренних моделей банков и МФО без их валидации в Банке России по кредитам до 50 тысяч рублей. и автокредитам.

В числе других планов, которые указал ЦБ, - подготовить предложения по внесению изменений в закон №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" относительно запрета для банков и МФО использовать информацию о доходах заемщика, содержащуюся в заявлении на потребительский кредит (заем). Мера будет распространяться на все виды розничного кредитования.

Чтобы кредиторы могли оперативно получать информацию о доходах заемщиков с их согласия, планируется, что все банки и МФО будут подключены к информационной системе "Цифровой профиль". Срок реализации будет определен после доработки ФОИВ (ФНС, СФР, Минцифры) информационных систем.

