Выручка группы "Черкизово" по МСФО в I полугодии выросла на 9,8% до 136,9 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка производителя мясной продукции группы "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 136,9 млрд рублей, что на 9,8% больше, чем годом ранее (123,8 млрд рублей), сообщает компания.

Скорректированная EBITDA упала до 19,8 млрд руб. с 22,2 млрд год назад.

Рентабельность по скорр. EBITDA снизилась до 14,4% с 17,8%. Чистая прибыль упала до 6,893 млрд рублей с 16,028 млрд рублей соответственно.

Компания также сообщила, что скорректированная чистая прибыль (не включает чистое изменение справедливой стоимости биологических активов и некоторые другие статьи) снизилась до 1,408 млрд рублей с 9,772 млрд рублей годом ранее. Чистый операционный денежный поток сократился до 7,729 млрд рублей с 15,219 млрд рублей, чистый долг вырос до 149,769 млрд рублей со 114,176 млрд рублей.

Рост выручки обусловлен увеличением производства на 4,5% и ростом цен на 5,2%. Стоимость куриного мяса снизилась на 5,1% в годовом исчислении, что было частично компенсировано ростом цен на свинину и индейку на 11,9% и 6,3% соответственно.

Росту производства способствовали приобретение птицеводческого актива в Тюменской области, расширение выпуска мяса птицы в Алтайском крае и возобновление работы бройлерных площадок в Челябинской области после реконструкции, пояснила компания.

В сегменте фудсервис продажи увеличилась на 21% в денежном и на 18,4% в натуральном выражении за счет расширения бизнеса как в оптовом канале и в несетевых заведениях HoReCa, так и в крупных сетях быстрого питания.

Экспортные продажи выросли на 27% в денежном и на 33% в натуральном выражении благодаря росту поставок в страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам 2024 года консолидированная выручка группы увеличилась на 13,7%, до 259,281 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 25,6%, до 20,353 млрд рублей.

В 2024 году группа реализовала 1,319 млн тонн мясной продукции, что на 8,9% больше, чем в 2023 году (1,211 млн тонн).