"Магнит" нарастил полугодовую выручку на 14,6% при спаде чистой прибыли в 3,4 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Магнит" в I полугодии увеличило общую выручку на 14,6% в годовом измерении, до 1,67 трлн рублей, говорится в отчетности компании.

"Магнит" с момента приобретения доли в "Азбуке вкуса" начал консолидировать результаты сети в своей отчетности. При этом в базу LfL результаты войдут через год после консолидации сети.

Общая чистая розничная выручка показала рост на 14,7%, до 1,66 трлн рублей.

LfL-выручка увеличилась на 9,8% за счет роста среднего чека на 9,3% и трафика на 0,4%.

Основную долю выручки генерируют магазины у дома "Магнит". Они нарастили выручку на 15,4%, до 1,15 трлн рублей; "Дикси" увеличил выручку на 15,7%, до 182,9 млрд рублей. Супермаркеты подняли выручку на 5,2%, до 134,6 млрд рублей, дрогери-магазины - на 6,2%, до 115,6 млрд рублей.

Выручка "Азбуки вкуса" в I полугодии оказалась на уровне 11,52 млрд рублей.

Торговая площадь выросла на 6,4% год к году. За I полугодие было открыто 933 магазина (чистый показатель с учетом закрытий).

Валовая прибыль ритейлера выросла на 13,4% до 371,23 млрд рублей, рентабельность снизилась до 22,2% против 22,4% во I полугодии 2024 года. Снижение валовой маржи произошло в результате роста потерь и увеличения интенсивности промо, которые частично были компенсированы снижением логистических расходов и положительным влиянием структуры форматов.

EBITDA в отчетном периоде выросла на 10,7% и составила 85,63 млрд рублей. Рентабельность показателя снизилась до 5,1% с 5,3% годом ранее.

Чистая прибыль ритейлера упала в 3,4 раза, до 6,5 млрд рублей.

На 30 июня 2025 года чистый долг "Магнита" находился на уровне 430,6 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,4x.

Капитальные затраты без учета сделок M&A в I полугодии 2025 года увеличились на 28,6% и составили 68,3 млрд рублей. Рост был обусловлен ускорением программ развития и редизайна, и активными инвестициями в логистическую инфраструктуру.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.