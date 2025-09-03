Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в августе 2025 года составили 80,4 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В июле аналогичные выплаты составили 59,9 млрд рублей. В июне они находились на уровне 34,5 млрд рублей, в мае - 42,5 млрд рублей, в апреле - 62,7 млрд рублей, в марте - 100,3 млрд рублей, в феврале - 148,3 млрд рублей, а в январе - 156,4 млрд рублей.

Совокупно за прошедшие восемь месяцев демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 685 млрд рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что объем выплат нефтяникам по демпферу в 2025 году ожидается на 1,4 трлн рублей ниже плана - порядка 2,6 трлн рублей. "Цены упали, соответственно и доходов стало поменьше, меньше будем возвращать нефтяникам", - говорил он.

В частности, относительно выплат в августе-2024, когда нефтяники получили 163,3 млрд рублей, компенсация по демпферу снизилась чуть более чем вдвое.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 руб./т - по бензину, 57 200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

По итогам августа средняя биржевая цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части России составила 69 340 руб./т при демпферной отсечке в 66 495 руб./т. При текущей формуле демпфера нефтяники могут не получить демпфер по бензинам, но получат его по дизельному топливу (выплаты за август будут осуществлены в октябре).

Однако, как сообщали источники "Интерфакса", в настоящее время правительство обсуждает повышение индикатора демпферной отсечки от установленной цены: по бензинам с 10% до 15%, по дизтопливу - с 20% до 25%. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак предписал ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа. Если индикатор по бензину будет повышен с августа, то у нефтяников есть шанс в октябре получить из бюджета выплаты по августовскому демпферу в полном объеме.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры они заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.