Revolut выставила оферту на выкуп до 10% своих акций у ранних инвесторов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut Ltd. проводит серию сделок, которые позволят компании дольше оставаться непубличной, сохраняя строгий контроль над реестром акционеров.

Недавно Revolut запустила тендерное предложение, которое позволит ей выкупить в общей сложности до 10% своих бумаг у определенных акционеров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, а также документы компании. Приоритет в предложении отдается ранним инвесторам, отмечают источники.

Кроме того, на этой неделе Revolut инициировала размещение акций, принадлежащих ее сотрудникам, среди действующих и новых акционеров. Сотрудники компании смогут продать до 20% принадлежащих им бумаг.

Revolut начал вторичное размещение акций с оценкой компании в $75 млрд

По словам источников, оценка компании в этих двух сделках будет разной. Так, сотрудники Revolut смогут продать свои акции по цене в $1381,06, что соответствует капитализации стартапа в $75 млрд. При этом выкупать бумаги у ранних инвесторов в рамках выставленной оферты компания планирует по $865,42 за акцию, то есть исходя из оценки в $45 млрд, полученной ею в рамках прошлогоднего инвестраунда.

Ранее также сообщалось, что Revolut ведет переговоры о привлечении новых средств с рядом инвесторов, включая Greenoaks Capital, из расчета оценки компании в $65 млрд.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Приложением компании пользуется более 60 млн клиентов по всему миру.

Revolut
В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

