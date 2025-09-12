Денежная база в России выросла с 29 августа по 5 сентября на 115,5 млрд рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 5 сентября 18800,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 29 августа денежная база в России равнялась 18684,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,62%, или на 115,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.