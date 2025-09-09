"Прозерно" отметило ускорение снижения цен на зерно в России

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В России на минувшей неделе снижение цен на зерно ускорилось, на рынке сохраняется негативный тренд, говорится в мониторинге компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего снизились в Черноземье - на 740 рублей, до 14 480 рублей за тонну (EXW с НДС). На юге падение ускорилось до 650 рублей, до 16 350 рублей за тонну. Неделей ранее снижение в этих регионах составляло всего 100 рублей.

В центре цены упали на 465 рублей, до 14 750 рублей. В Сибири снижение было незначительным, в Поволжье зафиксирован небольшой рост. На Урале после снижения цены восстановились на 365 рублей, до 14 267 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса упали везде, больше всего в Черноземье - на 560 рублей (на 420 рублей неделей ранее), до 13 170 рублей за тонну. На юге эта пшеница подешевела на 450 рублей, до 15 333 рублей, в Поволжье - на 340 рублей, до 12 813 рублей, в центре - на 285 рублей, до 13 300 рублей за тонну. В остальных регионах динамика была незначительной.

Резко ускорилось падение цен на пшеницу 5 класса. На юге они рухнули на 750 рублей, до 13 950 рублей, в Поволжье - на 565 рублей, до 11 175 рублей, в центре - на 365 рублей, до 12 600 рублей, в Черноземье - на 140 рублей, до 12 260 рублей за тонну.

На предыдущей неделе наибольшее снижение составляло 235 рублей (Сибирь).

Только на Урале цены на пшеницу 5 класса выросли - на 100 рублей, до 11 250 рублей за тонну.

Цены на фуражный ячмень в основном снижались, только в центре слабо восстановились. Наибольшее снижение - на 225 рублей, до 12 550 рублей за тонну, отмечено в Поволжье.

Цены на продовольственную рожь менялись разнонаправленно: в Поволжье снизились на 390 рублей, до 11 813 рублей за тонну, в центре не изменились, в Черноземье выросли на 140 рублей, до 12 975 рублей за тонну. В остальных регионах рост был слабым.

Цены на кукурузу вошли в новый сезон в основном со снижением, за исключением центра, где они не изменились. Наибольшее падение зафиксировано на юге - на 215 рублей, до 16 417 рублей за тонну.

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

15.08.25 22.08.25 29.08.25 05.09.25 последнее изменение Aвг-25 Сент-24 Пшеница 3 класса (кл.23%) 15 685 15 505 15 440 14 990 -450 15 718 15 503 то же $/т $196,0 $192,0 $192,2 $183,8 -$8,4 $196 $169 Пшеница 4 класса 14 505 14 325 14 060 13 655 -405 14 424 14 198 то же $/т $181,3 $177,4 $175,0 $167,4 -$7,6 $180 $155 Продовольственная рожь 13 825 13 780 13 440 13 355 -85 13 719 10 793 то же $/т $172,8 $170,7 $167,3 $163,8 -$3,6 $171 $118 Фуражная пшеница 13 240 13 040 12 950 12 495 -455 13 203 13 039 то же $/т $165,5 $161,5 $161,2 $153,2 -$8,0 $165 $142 Фуражный ячмень 13 810 13 945 13 760 13 645 -115 13 935 12 951 то же $/т $172,6 $172,7 $171,3 $167,3 -$4,0 $174 $142 Пивоваренный ячмень 16 825 17 000 17 000 17 300 300 16 906 15 025 то же $/т $210,3 $210,5 $211,6 $212,1 $0,5 $211 $164 Фуражная кукуруза 15 990 15 925 15 840 15 765 -75 15 953 14 726 то же $/т $199,8 $197,2 $197,2 $193,3 -$3,9 $199 $161 Горох 17 985 17 475 17 065 16 820 -245 17 724 22 686 то же $/т $224,7 $216,4 $212,4 $206,2 -$6,2 $221 $248

Масличные: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)