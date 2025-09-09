Поиск

"Прозерно" отметило ускорение снижения цен на зерно в России

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В России на минувшей неделе снижение цен на зерно ускорилось, на рынке сохраняется негативный тренд, говорится в мониторинге компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего снизились в Черноземье - на 740 рублей, до 14 480 рублей за тонну (EXW с НДС). На юге падение ускорилось до 650 рублей, до 16 350 рублей за тонну. Неделей ранее снижение в этих регионах составляло всего 100 рублей.

В центре цены упали на 465 рублей, до 14 750 рублей. В Сибири снижение было незначительным, в Поволжье зафиксирован небольшой рост. На Урале после снижения цены восстановились на 365 рублей, до 14 267 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса упали везде, больше всего в Черноземье - на 560 рублей (на 420 рублей неделей ранее), до 13 170 рублей за тонну. На юге эта пшеница подешевела на 450 рублей, до 15 333 рублей, в Поволжье - на 340 рублей, до 12 813 рублей, в центре - на 285 рублей, до 13 300 рублей за тонну. В остальных регионах динамика была незначительной.

Резко ускорилось падение цен на пшеницу 5 класса. На юге они рухнули на 750 рублей, до 13 950 рублей, в Поволжье - на 565 рублей, до 11 175 рублей, в центре - на 365 рублей, до 12 600 рублей, в Черноземье - на 140 рублей, до 12 260 рублей за тонну.

На предыдущей неделе наибольшее снижение составляло 235 рублей (Сибирь).

Только на Урале цены на пшеницу 5 класса выросли - на 100 рублей, до 11 250 рублей за тонну.

Цены на фуражный ячмень в основном снижались, только в центре слабо восстановились. Наибольшее снижение - на 225 рублей, до 12 550 рублей за тонну, отмечено в Поволжье.

Цены на продовольственную рожь менялись разнонаправленно: в Поволжье снизились на 390 рублей, до 11 813 рублей за тонну, в центре не изменились, в Черноземье выросли на 140 рублей, до 12 975 рублей за тонну. В остальных регионах рост был слабым.

Цены на кукурузу вошли в новый сезон в основном со снижением, за исключением центра, где они не изменились. Наибольшее падение зафиксировано на юге - на 215 рублей, до 16 417 рублей за тонну.

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

15.08.2522.08.2529.08.2505.09.25последнее изменениеAвг-25Сент-24
Пшеница 3 класса (кл.23%)15 68515 50515 44014 990-45015 71815 503
то же $/т$196,0$192,0$192,2$183,8-$8,4$196$169
Пшеница 4 класса14 50514 32514 06013 655-40514 42414 198
то же $/т$181,3$177,4$175,0$167,4-$7,6$180$155
Продовольственная рожь13 82513 78013 44013 355-8513 71910 793
то же $/т$172,8$170,7$167,3$163,8-$3,6$171$118
Фуражная пшеница13 24013 04012 95012 495-45513 20313 039
то же $/т$165,5$161,5$161,2$153,2-$8,0$165$142
Фуражный ячмень13 81013 94513 76013 645-11513 93512 951
то же $/т$172,6$172,7$171,3$167,3-$4,0$174$142
Пивоваренный ячмень16 82517 00017 00017 30030016 90615 025
то же $/т$210,3$210,5$211,6$212,1$0,5$211$164
Фуражная кукуруза15 99015 92515 84015 765-7515 95314 726
то же $/т$199,8$197,2$197,2$193,3-$3,9$199$161
Горох17 98517 47517 06516 820-24517 72422 686
то же $/т$224,7$216,4$212,4$206,2-$6,2$221$248

Масличные: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)

15.08.2522.08.2529.08.2505.09.25последнее изменениеAвг-25Сент-24
Подсолнечник38 79537 40036 91536 010-90538 24336 968
то же $/т$484,8$463,2$459,5$441,5-$18,0$477$404
Сырое подсолнечное масло нерафинированное92 71092 51592 50093 8151 31592 33484 685
то же $/т$1 158,6$1 145,7$1 151,5$1 150,3-$1,2$1 151$925
Подсолнечный шрот16 36016 38516 44016 60516516 41316 025
то же $/т$204,4$202,9$204,7$203,6-$1,0$204$173
Рапс37 26538 30038 14039 1601 02038 22037 338
то же $/т$465,7$474,3$474,8$480,2$5,4$475$403
Соевые бобы34 09533 82534 13034 43530533 97840 415
то же $/т$426,1$418,9$424,9$422,2-$2,6$422$436

Поволжье ПроЗерно Сибирь Урал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2025

"Россети" поддерживают объединение с "Системным оператором"

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Цена золота продолжает бить рекорды, спотовая цена превысила $3600 за унцию

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });