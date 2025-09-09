"Прозерно" отметило ускорение снижения цен на зерно в России
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В России на минувшей неделе снижение цен на зерно ускорилось, на рынке сохраняется негативный тренд, говорится в мониторинге компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего снизились в Черноземье - на 740 рублей, до 14 480 рублей за тонну (EXW с НДС). На юге падение ускорилось до 650 рублей, до 16 350 рублей за тонну. Неделей ранее снижение в этих регионах составляло всего 100 рублей.
В центре цены упали на 465 рублей, до 14 750 рублей. В Сибири снижение было незначительным, в Поволжье зафиксирован небольшой рост. На Урале после снижения цены восстановились на 365 рублей, до 14 267 рублей за тонну.
Цены на пшеницу 4 класса упали везде, больше всего в Черноземье - на 560 рублей (на 420 рублей неделей ранее), до 13 170 рублей за тонну. На юге эта пшеница подешевела на 450 рублей, до 15 333 рублей, в Поволжье - на 340 рублей, до 12 813 рублей, в центре - на 285 рублей, до 13 300 рублей за тонну. В остальных регионах динамика была незначительной.
Резко ускорилось падение цен на пшеницу 5 класса. На юге они рухнули на 750 рублей, до 13 950 рублей, в Поволжье - на 565 рублей, до 11 175 рублей, в центре - на 365 рублей, до 12 600 рублей, в Черноземье - на 140 рублей, до 12 260 рублей за тонну.
На предыдущей неделе наибольшее снижение составляло 235 рублей (Сибирь).
Только на Урале цены на пшеницу 5 класса выросли - на 100 рублей, до 11 250 рублей за тонну.
Цены на фуражный ячмень в основном снижались, только в центре слабо восстановились. Наибольшее снижение - на 225 рублей, до 12 550 рублей за тонну, отмечено в Поволжье.
Цены на продовольственную рожь менялись разнонаправленно: в Поволжье снизились на 390 рублей, до 11 813 рублей за тонну, в центре не изменились, в Черноземье выросли на 140 рублей, до 12 975 рублей за тонну. В остальных регионах рост был слабым.
Цены на кукурузу вошли в новый сезон в основном со снижением, за исключением центра, где они не изменились. Наибольшее падение зафиксировано на юге - на 215 рублей, до 16 417 рублей за тонну.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|15.08.25
|22.08.25
|29.08.25
|05.09.25
|последнее изменение
|Aвг-25
|Сент-24
|Пшеница 3 класса (кл.23%)
|15 685
|15 505
|15 440
|14 990
|-450
|15 718
|15 503
|то же $/т
|$196,0
|$192,0
|$192,2
|$183,8
|-$8,4
|$196
|$169
|Пшеница 4 класса
|14 505
|14 325
|14 060
|13 655
|-405
|14 424
|14 198
|то же $/т
|$181,3
|$177,4
|$175,0
|$167,4
|-$7,6
|$180
|$155
|Продовольственная рожь
|13 825
|13 780
|13 440
|13 355
|-85
|13 719
|10 793
|то же $/т
|$172,8
|$170,7
|$167,3
|$163,8
|-$3,6
|$171
|$118
|Фуражная пшеница
|13 240
|13 040
|12 950
|12 495
|-455
|13 203
|13 039
|то же $/т
|$165,5
|$161,5
|$161,2
|$153,2
|-$8,0
|$165
|$142
|Фуражный ячмень
|13 810
|13 945
|13 760
|13 645
|-115
|13 935
|12 951
|то же $/т
|$172,6
|$172,7
|$171,3
|$167,3
|-$4,0
|$174
|$142
|Пивоваренный ячмень
|16 825
|17 000
|17 000
|17 300
|300
|16 906
|15 025
|то же $/т
|$210,3
|$210,5
|$211,6
|$212,1
|$0,5
|$211
|$164
|Фуражная кукуруза
|15 990
|15 925
|15 840
|15 765
|-75
|15 953
|14 726
|то же $/т
|$199,8
|$197,2
|$197,2
|$193,3
|-$3,9
|$199
|$161
|Горох
|17 985
|17 475
|17 065
|16 820
|-245
|17 724
|22 686
|то же $/т
|$224,7
|$216,4
|$212,4
|$206,2
|-$6,2
|$221
|$248
Масличные: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
|15.08.25
|22.08.25
|29.08.25
|05.09.25
|последнее изменение
|Aвг-25
|Сент-24
|Подсолнечник
|38 795
|37 400
|36 915
|36 010
|-905
|38 243
|36 968
|то же $/т
|$484,8
|$463,2
|$459,5
|$441,5
|-$18,0
|$477
|$404
|Сырое подсолнечное масло нерафинированное
|92 710
|92 515
|92 500
|93 815
|1 315
|92 334
|84 685
|то же $/т
|$1 158,6
|$1 145,7
|$1 151,5
|$1 150,3
|-$1,2
|$1 151
|$925
|Подсолнечный шрот
|16 360
|16 385
|16 440
|16 605
|165
|16 413
|16 025
|то же $/т
|$204,4
|$202,9
|$204,7
|$203,6
|-$1,0
|$204
|$173
|Рапс
|37 265
|38 300
|38 140
|39 160
|1 020
|38 220
|37 338
|то же $/т
|$465,7
|$474,3
|$474,8
|$480,2
|$5,4
|$475
|$403
|Соевые бобы
|34 095
|33 825
|34 130
|34 435
|305
|33 978
|40 415
|то же $/т
|$426,1
|$418,9
|$424,9
|$422,2
|-$2,6
|$422
|$436