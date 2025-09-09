CATL скоро восстановит добычу на литиевом руднике в Китае

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) планирует в ближайшее время возобновить производство на литиевом руднике Jianxiawo в Ичуне (провинция Цзянси), сообщило во вторник государственное издание Securities Times.

Компания приостановила добычу 9 августа в связи с истечением срока лицензии. Это вызвало резкий рост котировок фьючерсов на литий и цен акций добывающих этот металл компаний.

Рудник Jianxiawo является крупнейшим в литиевом хабе в Ичуне. По оценкам Bank of America, на долю рудника приходится порядка 6% глобальной добычи лития.