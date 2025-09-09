Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет России в январе-августе 2025 года, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 4,193 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Размер дефицита, хотя и сократился по сравнению с данными за семь месяцев, все еще превышает годовой прогноз.

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако в соответствии с принятыми весенними поправками дефицит увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Позже источник, знакомый с ходом подготовки проекта бюджета на следующую трехлетку, сообщил, что дефицит в текущем году может быть выше 1,7% ВВП.

В январе-июле, по предварительным данным Минфина, дефицит бюджета составил 4,879 трлн рублей, или 2,2% ВВП. Таким образом, в августе наблюдался профицит порядка 686 млрд рублей. По данным же Федерального казначейства, дефицит федерального бюджета в январе-июле составил 4 трлн 621,6 млрд рублей. Исходя из них, в августе профицит был порядка 430 млрд рублей.

Минфин вновь отмечает, что сложившийся уровень дефицита обусловлен опережающим финансированием расходов, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов.

Доходы федерального бюджета в январе-августе выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 23,727 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы за этот период увеличились на 14,3% - до 17,7 трлн рублей. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-августе составил 6%, что, по мнению Минфина, соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции. Объем поступления НДС был на уровне 8,972 трлн рублей (+6%).

Нефтегазовые доходы в январе-августе сократились год к году на 20,2% - до 6,027 трлн рублей - преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. При этом их поступление сложилось на уровне, превышающем их базовый уровень (5,837 трлн рублей). Тем не менее Минфин видит риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.

Объем расходов бюджета за этот период вырос год к году на 21,1% - до 27,92 трлн рублей. В целом в 2025 году объем расходов формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, отмечает Минфин.

Весенними поправками в закон о бюджете РФ на 2025 год доходы утверждены на уровне 38 трлн 506,2 млрд рублей, расходы - 42 трлн 298,673 млрд рублей.