Путин видит резервы для роста доходов бюджета в повышении эффективности производства

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым работать над доходной частью федерального бюджета, отмечает, что резервы для ее увеличения есть в повышении эффективности производства и росте производительности труда.

"Расходы растут, это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов на тот же самый восточный полигон, развитие БАМа, Транссиба, развитие портовой инфраструктуры, портов и так далее. Наши расходы, связанные с образованием, здравоохранением в стране в целом, и расходы в сфере обороны и безопасности, в том числе расходы, связанные с проведением специальной военной операции", - сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя данные о текущем дефиците бюджета.

Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако весной были внесены поправки, в соответствии с которыми дефицит был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП. По предварительным данным Минфина, в январе-июле бюджет был исполнен с дефицитом 4,879 трлн рублей, или 2,2% ВВП.

"Нам нужно работать над доходной частью, здесь есть, о чем поговорить, имею в виду, конечно, не увеличение налогового бремени, а повышение эффективности производства. Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производства. Здесь у нас есть, над чем работать, и резервов не счесть числа, то есть большие здесь возможности", - пояснил Путин.

Однако, по его словам, "есть и другие вещи, которые могут нас вполне успокоить, и, уверяю вас, ничего здесь страшного нет".

"Некоторые наши коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить, ничего страшного в этом нет. Почему? Потому что уровень нашей долговой нагрузки - и внешних долгов, и внутренних долгов - он является не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе", - сказал президент РФ.

"Бюджет строится на сбалансированной основе, и это непростая работа, это сложная работа, она такая, нервная, потому что добиваться баланса между различными отраслями экономики - непростая задача, правительство с этим справляется", - заключил он.