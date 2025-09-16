Холдинговую структуру "Вымпелкома" возглавил бывший CEO T2 Эмдин

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава T2 (ранее - Tele2) Сергей Эмдин стал генеральным директором АО "Коперник-Инвест 3", владеющего 100% акций ПАО "Вымпелком", говорится в данных ЕГРЮЛ.

Он также возглавил АО "Коперник-Инвест" и АО "Коперник-Инвест 2".

До Эмдина эти структуры с мая по сентябрь 2025 года возглавлял старший директор акционерного офиса "Альфа-групп" Леонид Афендиков.

Все три компании - АО "Коперник-Инвест 3", АО "Коперник-Инвест" и АО "Коперник-Инвест 2" - были зарегистрированы в ноябре 2022 года в преддверии продажи "Вымпелкома" телеком-холдингом VEON менеджменту российского оператора во главе с гендиректором телеком-оператоора Александром Торбаховым. Покупка была оформлена на АО "Коперник-Инвест 3".

В настоящий момент владельцы всех трех юрлиц не раскрываются. До этого владельцем, согласно ЕГРЮЛ, выступал Торбахов.

VEON (изначально под названием Vimpelcom Ltd.) возник в 2010 году, когда "Альфа-групп" и норвежский холдинг Telenor объединили российский "Вымпелком" и украинский "Киевстар" в холдинговую структуру. В дальнейшем в холдинг вошли активы в других странах.