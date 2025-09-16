Поиск

Золото обновило рекорд, подорожав выше $3735 за унцию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают расти днем во вторник, обновляя исторические максимумы.

На бирже Comex декабрьские фьючерсы на золото дорожают на 0,4% и торгуются у $3735,5 за тройскую унцию. С начала года золото подскочило в цене на 35%.

Повышению цены драгметалла способствует ослабление курса доллара США на ожиданиях первого с декабря прошлого года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой 17 сентября. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 б.п.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет во вторник около 0,3%. Ослабление доллара повышает спрос на золото со стороны держателей других валют.

Comex США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7170 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });