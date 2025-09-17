В США ставки по ипотеке обновили минимум с октября 2024 года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам снизился на 10 базисных пунктов, опустившись до минимума с начала октября 2024 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 12 сентября, составила 6,39% годовых против 6,49% неделей ранее.

Снижение фиксируется третью неделю подряд и вызвано ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в сентябре.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю подскочило на 29,7% за счет того, что количество заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки взлетело на 58%. Рост общего показателя стал максимальным с начала января.