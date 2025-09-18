Минфин пока поставил закупку алмазов "АЛРОСА" в Гохран на паузу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин готов в любой момент санкционировать покупку крупной партии алмазов "АЛРОСА" в Гохран в 2025 году, но пока сделка на паузе, так как компания справляется самостоятельно, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы сейчас поставили немножко на паузу. Мы говорили, что при прочих равных предпочитаем покупать (для пополнения резервов Гохрана - ИФ) золото и уникальные камни. По уникальным камням - закупка произошла. А массовые закупки для поддержки - у нас бюджет на это есть, время в этом году тоже есть. Пока мы видим, что компания справляется самостоятельно. Поэтому, чтобы эти патроны не расходовать, мы ждем", - сказал он.

"Мы полностью fully commited, привержены этому (крупной закупке алмазов в Гохран в 2025 году - ИФ), бюджетные ассигнования на это выделены, мы их никуда не тратим. Если мы решим завтра, что надо, то послезавтра закупим. Все параметры согласованы, ассортимент согласован, надо только "нажать на кнопку", - заявил Моисеев.

Ранее Моисеев говорил, что Гохран в этом году может направить на алмазы половину заложенных для него в бюджете ассигнований, поддержав тем самым "АЛРОСА" во время затяжного кризиса на алмазном рынке.

Федеральным бюджетом на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предполагается выделить до 154,5 млрд рублей ($1,55 млрд). Но спешки с этим нет, тем более "АЛРОСА" получила деньги от продажи "Катоки", уточнял замминистра.

В марте 2024 года Минфин сообщил о соглашении с "АЛРОСА", на которую приходится 95% российской добычи алмазов, о выкупе части произведенного сырья. Тогда же прошла сделка по закупке первой партии алмазов. Еще одна сделка, как сообщала компания, могла состояться до конца прошлого года.

В кризис 2008-2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти 9 месяцев, Гохран выкупил у "АЛРОСА" продукцию на $1 млрд. С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году - на $250 млн.