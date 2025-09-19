Heraeus прогнозирует небольшой дефицит на рынке палладия в 2025 году

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На рынке палладия в 2025 году будет небольшой дефицит (в размере 15 тысяч унций) после профицита около 100 тыс. унций в 2024 году, так как первичное предложение падает быстрее, чем чистый спрос, говорится в обзоре Heraeus и SFA (Oxford).

Среднюю цену в течение следующих шести месяцев они прогнозируют на уровне $1110 за унцию. Хотя четвертый квартал обычно позитивен для палладия, ликвидность на рынке должна улучшиться с нормализацией производства в Южной Африке. Существует также риск снижения цен из-за влияния тарифов США на экономическую активность.

Цена платины в следующие шесть месяцев будет на уровне $1330 за унцию, следует из обзора. Ставки аренды на рынке платины остаются высокими, что указывает на сохраняющуюся напряженность, но она может ослабнуть, поскольку производство в Южной Африке должно вернуться к норме, а инвесторы ETF стали чистыми продавцами, получив прибыль.

Первичное производство палладия сократится в этом году на 6%, до 6,09 млн унций, из-за снижения добычи в Северной Америке и Южной Африке. Производство в Южной Африке в первой половине года было слабее, чем ожидалось, из-за обильных осадков, и это усугубило последствия реструктуризации производства в Северной Америке, где выпуск снизится на 26% г/г, до 550 тыс. унций. В итоге добыча в Южной Африке будет на уровне 2,12 млн унций, то есть на 8%, ниже, чем годом ранее. В России, как ожидается, производство "Норильского никеля" практически не изменится и составит 2,73 млн унций, сказано в обзоре.

Вторичное предложение вырастет на 3% (до 2,68 млн унций), чему способствует продление субсидирования схемы trade-in автомобилей в Китае.

Спрос на палладий, как ожидается, снизится на 2%, до 8,78 млн унций, в первую очередь за счет спада спроса в автопроме, где продолжается увеличение доли аккумуляторных электромобилей (BEV).

На спрос на автомобили оказали влияние два противоположных фактора, говорится в обзоре. Более существенным из них, негативно влияющим на спрос на палладий, является введение 25%-х пошлин на импортируемые в США автомобили, что повлияет на цены и снизит доступность для потребителей. Это привело к снижению прогнозов продаж легковых автомобилей в США в этом году до примерно 1 млн единиц. Спросу на палладий способствует прекращение действия налоговой льготы для электромобилей в сентябре, что ограничит их распространение и позволит дольше поддерживать более высокий уровень продаж автомобилей с ДВС.

Прогнозируется, что мировое производство легковых автомобилей вырастет до 90,8 млн единиц в 2025 году по сравнению с 90,2 млн в 2024 году. Однако производство электромобилей растет быстрее, чем рынок в целом, и, по прогнозам, превысит 14 млн единиц в этом году по сравнению с 11 млн в 2024 году, что приведет к снижению производства автомобилей с ДВС и гибридов, а, следовательно, и спроса на палладий, говорится в обзоре.

На рынке платины Heraeus ожидает увеличения дефицита в 2025 году до 545 тысяч унций (без учета инвестиций). Производство платины, как и палладия, сокращается более активно, чем спрос. Добыча упадет на 8%, до 5,1 млн унций, вторичное производство - вырастет на 3%, до 1,42 млн унций; глобальный спрос сократится на 2,2%, до 5,64 млн унций.