Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

В регионе приостановили работу 18 угольных предприятий, 30, по оценке властей, находятся в "красной зоне".

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Кемеровская область в 2025 году из-за кризиса в угольной промышленности недополучит 32 млрд рублей доходов, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Илья Середюк.

"По итогам восьми месяцев текущего года мы недополучили 12 млрд рублей (доходов в бюджет региона - ИФ). По оценке налоговой инспекции, до конца года недополучим 32 млрд рублей", - сказал Середюк. Он напомнил, что в 2024 году Кемеровская область недополучила 60 млрд рублей доходов и была вынуждена пересмотреть ряд проектов.

В презентации губернатора сказано, что прибыль организаций Кузбасса снизилась в 1,5 раза. Прибыль добывающих предприятий, которые формируют более 35% доходов консолидированного бюджета региона, упала в 4,8 раза.

Губернатор напомнил, что из-за кризиса в угольной отрасли в регионе приостановили работу 18 предприятий, 30 - находятся в "красной зоне".

По данным регионального министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Кузбасса в январе-августе текущего года добыли 125,3 млн тонн угля, что на 6% меньше аналогичного периода 2024 года.

С учетом внесенных в конце апреля изменений расходы бюджета Кемеровской области на 2025 год утверждены в размере 251,46 млрд рублей, доходы - 229,69 млрд рублей, дефицит - 21,78 млрд рублей (8,7% от расходов).

Изначально бюджет региона на 2025 год был утвержден с доходами 229,67 млрд рублей, расходами 245,95 млрд рублей, дефицитом 16,27 млрд млн рублей (6,6% от расходов).

Кемеровская область Кузбасс Илья Середюк
