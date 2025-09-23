Поиск

Brent подешевела до $66,2 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром во вторник, трейдеры оценивают сообщения СМИ о наращивании поставок из Ирака.

К 8:07 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,56%), до $66,2 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,11 (0,2%), до $66,57 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,35 (0,56%), до $61,93 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,12 (0,2%), до $62,28 за баррель.

Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены, сообщил накануне Reuters со ссылкой на информированные источники. Это позволит вернуть на рынок порядка 230 тысяч баррелей в сутки.

Поставки из Курдистана были остановлены более двух лет назад из-за разногласий по поводу механизмов экспорта нефти и распределения доходов.

Ранее сообщалось, что Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки. В иракской государственной компании по сбыту нефти (SOMO) ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 б/с.

"Преобладающей темой остаются опасения по поводу избыточного предложения, в то время как перспективы спроса остаются неопределенными", - отметил аналитик LSEG Ань Фам.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Brent WTI Ирак ОПЕК Курдистан
