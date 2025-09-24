Поиск

ВТБ планирует выплатить дивиденды за 2025 год

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует выплатить дивиденды за 2025 год, их размер определит в 2026 году, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме "Россия зовет!".

"Мы после нескольких лет паузы выплатили в этом году большие 50%-е дивиденды. Дивиденды за 2025 год точно будут не единственные, в 2026 за 2025 год будет дивидендная выплата. Ее размер будет большим, но каким конкретно - скажем в раннем 2026 году, когда будет понятна канва банковского регулирования", - сказал Пьянов.

ВТБ в 2025 году рассчитывает заработать около 500 млрд рублей по МСФО, в 2026 году - 650 млрд рублей.

Вице-президент, начальник управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев 23 сентября сообщал, что банк ориентируется на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

ВТБ выплатил дивиденды за 2024 год в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей). Общий объем дивидендов держателям обыкновенных акций составил 137,4 млрд рублей, совокупный объем выплат по "префам" - 138,4 млрд рублей.

