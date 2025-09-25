Поиск

В "Сибцеме" раскритиковали введение обязательной биржевой торговли цементом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Обязательная биржевая торговля цементом, которую введут с 1 марта 2026 года, негативно скажется на отрасли и потребителях, заявил директор по маркетингу АО "ХК "Сибцем" Андрей Рубцов на межрегиональном строительном форуме "СтроимСибирь-2035" в Кемерове.

Запуск биржевой торговли цементом согласован с Минпромторгом, сообщал "Интерфаксу" в июне президент Петербургской биржи Игорь Артемьев. В начале сентября ФАС и Минпромторг подготовили проект приказа о минимальном обязательном объеме продажи цемента в России на бирже с 1 марта 2026 года. Требование будет распространяться на производителей цемента, занимающих доминирующее положение. Предполагается, что норматив минимальной биржевой продажи цемента будет действовать в экспериментальном режиме в течение одного года.

Представитель "Сибцема" отметил в числе недостатков нововведения тот факт, что "принудительная биржевая торговля не предполагает отсрочки платежа, в то время как на сегодняшний день основной объем цемента отгружается с отсрочкой". "Соответственно, с вводом биржевой торговли покупателям придется в условиях высокой ставки рефинансирования и дорогих кредитов изыскивать предварительную оплату. Кроме того, для покупателей возникнут такие дополнительные издержки, как найм и обучение дополнительных сотрудников, которые будут работать с биржей", - отметил Рубцов.

Он также добавил, что динамика цен на бирже непредсказуема и волатильна, в то время как в настоящее время продажи цемента "идут по понятным ценам, с понятной динамикой, с понятными планами прогнозов и продаж". "Биржевая торговля, к сожалению, может сломать этот механизм, который мы используем на протяжении многих лет", - подчеркнул он, напомнив, что, согласно планируемым нововведениям, через биржу производители цемента должны будут реализовывать 5% от среднемесячной отгрузки за предыдущие три года.

По мнению Рубцова, интерес к участию в торгах на бирже со стороны реальных производителей строительных материалов на основе цемента и застройщиков будет минимален, активизируются посредники-перекупщики, имеющие свободные денежные средства. В текущей ситуации, когда российские цемзаводы работают с серьезной недозагрузкой мощностей, необходимо отказаться от обязательной продажи цемента на бирже, резюмировал представитель "Сибцема".

В группу "Сибирский цемент" входит пять цементных заводов, предприятия по выпуску бетона и хризотилцементных изделий, а также сбытовые, транспортные и сырьевые подразделения. Основной акционер "Сибцема" - ООО "Финансово-промышленный союз "Сибконкорд", подконтрольное его президенту и члену совета директоров "Сибирского цемента" Олегу Шарыкину.

