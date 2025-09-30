Brent подешевела до $67,52 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем во вторник на опасениях излишка предложения топлива на мировом рынке.

К 14:09 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,66%), до $67,52 за баррель. Срок обращения фьючерсов на ноябрь истекает с закрытием рынка во вторник. Более активно торгуемые декабрьские контракты дешевеют на $0,44 (0,64%) до $66,66 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,44 (0,69%), до $63,01 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3% на сообщениях западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

27 сентября после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем показатель планируется довести до 230 тысяч б/с.

"Наша оценка баланса спроса и предложения явно говорит о том, что новых поставок рынку не нужно, - написали аналитики ING Groep под руководством Уоррена Паттерсона. - Мы ожидаем значительного излишка предложения в четвертом квартале и сохранения избытка до конца 2026 года".