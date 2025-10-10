"Озон Фармацевтика" разместила акции допэмиссии, завершив цепочку связанных с SPO сделок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) завершило размещение дополнительного выпуска акций, обеспечив возврат займа ценных бумаг основателю компании и председателю ее совета директоров Павлу Алексенко и поступление в компанию средств, привлеченных в рамках проведенного в июне текущего года SPO.

Дополнительная эмиссия - финальный этап структуры сделки SPO "Озон Фармацевтики", в рамках которой были размещены 65,9 млн акций по 42 рубля за бумагу.

Продающим акционером выступила "дочка" компании - ООО "Озон", которая получила акции от Алексенко на основании договора займа ценных бумаг.

"Дополнительная эмиссия была финальным шагом SPO, о котором мы заранее информировали рынок. Денежные средства в полном объеме поступили в ПАО "Озон Фармацевтика", а заем акций был погашен", - приводятся в сообщении слова директора по связям с инвесторами "Озон Фармацевтики" Дмитрия Коваленко.

Он также отметил, что в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг был предусмотрен механизм преимущественного права, чтобы акционеры могли сохранить свои доли и приобрести акции по цене SPO.

Отмечается, что среди акционеров в рамках реализации ими преимущественного права приобретения было размещено 3,2 млн акций.

Как сообщалось, в октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей, а в июне этого года в ходе SPO привлекла 2,8 млрд рублей. Полученные средства компания планирует использовать на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

Также сообщалось, что в результате SPO количество акций компании в свободном обращении увеличилось с 10% до 14%.

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2025 года, Алексенко являлся владельцем 33,5872% акционерного капитала "Озон Фармацевтики", Юрий и Владимир Корневы - 14,5775% и 10,9261% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске (ООО "Озон") и ОЭЗ "Тольятти" (ООО "Озон Фарм", ООО "Медика", ООО "Мабскейл"). Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.