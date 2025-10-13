"Газпром" с помощью ИИ максимизирует производительность ПХГ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" - крупнейшая в мире компания не только по объему добычи газа, но и по мощностям его хранения - с помощью искусственного интеллекта формирует инструменты для максимального продления производительности ПХГ в течение сезона отбора.

Об этом на Петербургском международном газовом форуме сообщил замначальника департамента, начальник управления ПАО "Газпром" Сергей Хан.

"ПХГ, которые повторяют свой цикл эксплуатации из года в год, - наверное, прекрасный полигон, чтобы использовать нейромодели. Мы сделали трехмерную нейромодель. Ее использовали, подогнали, обучили на Кущевском ПХГ. Модель считает в миллион раз быстрее, чем аналогичный расчет на 3D-математическом пакете tNavigator", - рассказал он.

По словам Хана, модель способна эффективно выбрать сценарий управления фондом скважин для максимального сохранения потенциальной суточной производительности хранилища до конца отопительного сезона.

"В декабре, в начале сезона отбора, мы легко можем дать максимальную производительность. А как поступать дальше при изменениях погоды? Какие скважины закрыть, а какие открыть, если мы не знаем, что будет в январе, феврале. А если в марте вдруг придет резкое похолодание, как знаменитый циклон "Зверь с Востока"? Я должен сохранить потенциал!", - объяснил газовик.

"С помощью нейромодели мы можем посчитать миллионы разных вариантов заранее. Такую схему мы уже отработали, в принципе она будет использоваться уже в этом сезоне отбора. Готовятся нейромодели по ряду других ПХГ", - добавил Хан.

10 октября "Газпром" объявил, что полностью завершил закачку газа в подземные хранилища. Как раз в дни ПМГФ-2025 компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% - 73,170 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн куб. м.