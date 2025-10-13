ИКАР ждет рекордного урожая сои на европейской части России в 2025 году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сбор сои в европейской части России, где расположены основные перерабатывающие мощности, в 2025 году может стать рекордным, что сформирует экспортный профицит. Поскольку экспорт сои облагается 20%-й пошлиной, предпочтение, скорее всего, будет отдано отгрузкам соевого шрота, заявил "Интерфаксу" гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"По сое - очень высокая урожайность, поэтому мы "пододвинули" прогноз в целом по стране к 9 млн тонн и выше, когда все слагаемые оценки будут ясны, - сказал он. - Пока же ситуация ясна не до конца: еще много убирать в центре, Поволжье, на Алтае. На Дальнем Востоке уборка еще на ранних стадиях".

По его словам, часть площадей на Алтае оказалась под снегом. "Риски есть", - отметил он.

"В центре и Поволжье может быть получен рекордный сбор - в 5,7 млн тонн, и если так, то впервые в истории здесь может сформироваться экспортный профицит", - заявил Рылько. В центральных регионах ИКАР прогнозирует сбор сои в 4,6 млн тонн против 3,6 млн тонн в прошлом году, в Поволжье - до 1,1 млн тонн против 650 тысяч тонн соответственно.

"С учетом того, на сою действует 20%-й экспортный тариф, вероятно, надо будет экспортировать соевый шрот. Мощностей для переработки сои достаточно, в последние годы именно в этих регионах вводились и продолжают вводиться новые предприятия. Вопрос только в том, куда и почем везти его", - сказал он.

Рылько также сообщил, что прогноз по сбору подсолнечника в этом сезоне ИКАР снизил до 17,5 млн тонн с 17,8-18 млн тонн. "По рапсу у нас получается вилка - 5,2-5,4 млн тонн. Все будет зависеть от того, что будет с уборкой в Западной Сибири, где местами лег снег. Если бы не непогода, то двигались бы в сторону 5,5 млн тонн. Есть риск, что часть урожая будет потеряна, но вероятность того, что соберут не менее 5,2 млн тонн, есть", - заявил он, отметив, что все прогнозы - без учета данных по новым регионам.

Прежняя оценка ИКАРа по сбору рапса составляла 5,4-5,5 млн тонн.

По данным Росстата, в 2024 году Россия собрала 16,9 млн тонн подсолнечника (17,3 млн тонн в 2023 году), сои - до 7,1 млн тонн (6,8 млн тонн), рапса - 4,7 млн тонн (4,2 млн тонн).