"Русагротранс" объяснил снижение экспортных цен на пшеницу конкуренцией на мировом рынке

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Усиливающаяся конкуренция на мировом рынке зерна приводит к снижению экспортных цен на пшеницу. Аналитический центр "Русагротранса" на этом фоне повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в октябре на 0,07 млн тонн, до 5,17 млн тонн.

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в октябре-ноябре за неделю снизились на $1, до $229-230 за тонну (FOB). При этом пшеница с протеином 11,5% подорожала на $1,5, до $227,5 за тонну. Украинская пшеница (протеин 11,5%) подешевела на $1, до $229 за тонну, французская - также на $1, до $226, американская - на $3, до $223, австралийская - на $7, до $239 за тонну.

В числе факторов, повлиявших на ценообразование, аналитики, в частности, назвали тунисский тендер, в ходе которого было приобретено 100 тысяч тонн пшеницы по $254,86 за тонну (С&F) с поставкой с 5 ноября по 15 декабря. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила $221 за тонну.

Кроме того, Бангладеш одобрила закупку 220 тысяч тонн американской пшеницы в межгосударственной сделке по $308 за тонну (C&F LO). В пересчете на FOB Новороссийск это около $250 за тонну. Алжир объявил тендер на закупку твердой пшеницы. Египет впервые с 2010 года приобрел пшеницу из Казахстана - две партии общим весом 32 тыс. тонн, которые были поставлены в середине сентября. Зерновая биржа Росарио (BCR) повысила прогноз урожая пшеницы в Аргентине в 2025/26 сельхозгоду на 3 млн тонн, до рекордных 23 млн тонн. Однако посевы в ключевой провинции Буэнос-Айрес страдают от переувлажнения.

"Прогноз экспорта пшеницы из России в октябре повышен на 0,07 млн тонн, до 5,17 млн тонн, что ниже показателя октября прошлого года в 5,98 млн тонн, но выше среднего значения за пять лет для этого месяца в 4,79 млн тонн. С 1 по 13 октября было экспортировано 2,17 млн тонн пшеницы", - заявили аналитики "Русагротранса".

В центре также сообщили, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах России при поставке автотранспортом остались без существенных изменений - 16 700 - 16 900 рублей за тонну (без НДС), при поставке по железной дороге держатся на уровне 16 000 - 16 100 рублей. Цены на малой воде цены снизились на 200 рублей, до 14 900 рублей за тонну.

На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) выросли на 100 рублей, до 14 200 - 15 000 рублей за тонну. В центральных регионах цены остались на уровне 12 500 - 12 800 рублей за тонну, в Поволжье снизились на 150 рублей, до 11 500 - 13 000 рублей. В Сибири цены на пшеницу 4 класса оставались на прежних уровнях - 8 400 - 10 000 рублей за тонну (без НДС).