МВФ вновь снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год - до 0,6%

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году, теперь на 0,3 п.п. - до 0,6% с 0,9%, ожидавшихся им в июле, когда оценка была снижена на 0,6 п.п., с 1,5%. Очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook), который осенью по традиции выходит в рамках годовых встреч МВФ и Всемирного банка, опубликован фондом во вторник.

Оценка МВФ, таким образом, находится ниже обновленного прогноза Минэкономразвития в 1% (снижен в сентябре с 2,5%), а также ниже диапазона прогноза Банка России, который в июле сохранил свою оценку на уровне 1-2%. За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1% в годовом выражении, в августе рост составил 0,4% в годовом сравнении, а с исключением сезонного фактора был нулевым.

Прогноз МВФ по росту российской экономики на 2026 год остался на прежнем уровне - 1%, что попадает в интервал прогноза ЦБ (0,5-1,5%), но ниже обновленной оценки Минэкономразвития в 1,3% (предыдущий прогноз - 2,4%).

Глобальная экономика

Прогноз роста мировой экономики на 2025 год второй раз за год повышен на 0,2 п.п. - до 3,2% с 3% (в июле фонд повысил его с 2,8%, а в апреле, напротив, снизил на 0,5 п.п., с 3,3%). На 2026 год оценка осталась неизменной - 3,1% (в июле она была повышена на 0,1 п.п., в апреле - снижена на 0,3 п.п., до 3%).

Фонд отмечает, что прогноз роста глобальной экономики практически не изменился по сравнению с июльской версией WEO, отражая постепенную адаптацию к торговой напряженности, но он значительно ниже среднего показателя до пандемии в 3,7%. "Прогнозируется, что мировая экономика будет расти в годовом исчислении в среднем на 3% в течение шести кварталов (вторая половина 2025 года и 2026 год), что на 0,6 процентного пункта медленнее среднего темпа в 3,6% в 2024 году", - говорится в обзоре.

Прогноз по глобальной инфляции на 2025 год сохранен на уровне 4,2%. Ожидания по 2026 году несущественно изменились: +0,1 п.п., до 3,7%.

Фонд по-прежнему сохраняет прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой в текущем году - 2,5%, на 2026 год повысил оценку на 0,1 п.п., до 2,2%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам снижен на 0,1 п.п., до 5,3% в 2025 году, и повышен на 0,2 п.п., до 4,7%, в 2026 году.

МВФ существенно, на 1 п.п., повысил оценку роста объема мировой торговли на 2025 год - до 3,6% с 2,6% - в результате она превысила изначальную оценку на этот год (в июле было повышение на 0,9% после апрельского снижения до 1,7% с 3,2%). Прогноз на 2026 год улучшен до 2,3% с 1,9% (в январе фонд ожидал рост на 3,3%).

Фонд также улучшил прогноз снижения средней цены нефти в 2025 году - на 12,9% (ранее - на 13,9%), до $68,92 за баррель (было $68,18/барр., речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). В 2026 году, по прогнозу фонда, цена снизится на 4,5% (ранее - на 5,7%) - до $65,84 (ранее - $64,33).

Страновые прогнозы

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2025 г. повышен на 0,1 п.п., до 4,2%, в 2026 г. - сохранен на уровне 4%. Оценку роста развитых стран МВФ также повысил на 0,1 п.п. - до 1,6% в текущем году, в 2026 году по-прежнему ожидает рост также на 1,6%.

Фонд оставил без изменений прогноз роста экономики Китая и в 2025, и в 2026 годах - 4,8% и 4,2% соответственно. Повышена оценка роста ВВП Индии - в 2025 году на 0,2 п.п., до 6,6%, в 2026 году, напротив, снижена - на 0,2 п.п., до 6,2%. Прогноз по Бразилии повышен на 0,1 п.п. в текущем году, до 2,4%, снижен на 0,2 п.п. в 2026 году - до 1,9%.

Фонд повысил прогноз роста ВВП США на 0,1 п.п. ежегодно, до 2% и 2,1% соответственно.

Также МВФ улучшил свой прогноз роста экономики стран еврозоны - на 0,2 п.п., до 1,1%, на 2026 год снизил оценку до 1,1% с 1,2%.

В Германии фонд ожидает в текущем году рост на 0,2% (ранее - 0,1%), в 2026 году - 0,9% (оценка не изменилась). Прогноз по Испании на 2025 год увеличен до 2,9% с 2,5%, на 2026 год - до 2% с 1,8%. По ВВП Франции оценка повышена до 0,7% с 0,6% в 2025 году и понижена до 0,9% с 1% в 2026 году. По экономике Италии прогноз на 2025-2026 годы остался неизменным - 0,5% и 0,8%.

МВФ также повысил оценку роста ВВП Великобритании на 2025 год - на 0,1 п.п., до 1,3%, прогноз на 2026 год снизил на 0,1 п.п., до 1,3%.

Прогноз по экономике Японии был повышен на 0,4 п.п. в текущем году, до 1,1%, и на 0,1 п.п., до 0,6%, в 2026 году.