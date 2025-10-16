Salesforce рассчитывает на рост выручки в 10% в ближайшие пять лет

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, рассчитывает увеличить выручку до $60 млрд к 2030 финансовому году.

Это предполагает средние темпы органического роста выручки в 10% в период с 2026 по 2030 финансовые годы.

Для сравнения: в 2025 финансовом году (февраль 2024 - январь 2025 года) Salesforce получила выручку в $37,9 млрд.

Компания ожидает, что в текущем фингоду ее выручка составит $41,3 млрд.

Целевые показатели не учитывают доходов поставщика решений для работы с данными Informatica, которого Salesforce покупает за $8 млрд.

Salesforce также объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму $7 млрд в следующие шесть месяцев.

С начала 2025 года капитализация компании снизилась на 26,3%.