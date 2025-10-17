РФ после обнуления импортных пошлин еще не закупала нефтепродукты за рубежом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия после обнуления импортных пошлин еще не закупала нефтепродукты за рубежом, сообщил "России 1" вице-премьер Александр Новак.

"Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, она была только принята, она будет действовать до середины следующего года", - сказал Новак.

По его словам, обстановка на топливном рынке России - "стабильная". "Внутренний рынок обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов. Правительство за этим внимательно следит и принимает все необходимые меры. Правительство приняло решение о запрете экспорта, это позволяет обеспечить дополнительные поставки на внутренний рынок. Правительство приняло решение об обнулении импортной пошлины (на импорт нефтепродуктов - ИФ), это позволяет нам получать дополнительные объемы в случае необходимости из других регионов", - сказал он.

"Мы в штабном режиме, министерство энергетики, федеральные органы исполнительной власти, обеспечиваем вместе с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов. Сегодня спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть", - сказал Новак, отметив, что власти будут следить за тем, чтобы рынок был сбалансирован.

Он также прокомментировал рост цен на бензин: "Цены не могут быть стабильны, иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары и услуги и продовольственные товары - в среднем на уровень инфляции".

Ранее в октябре вице-премьер заявлял, что правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран. "Такая возможность (импорта - ИФ) есть, у нас законодательство предусматривает возможность импорта, и правительство обнулило импортную пошлину - ранее действовала 5%-ная пошлина, запретительная. Поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты" - говорил Новак журналистам.



