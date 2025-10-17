Поиск

РФ после обнуления импортных пошлин еще не закупала нефтепродукты за рубежом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия после обнуления импортных пошлин еще не закупала нефтепродукты за рубежом, сообщил "России 1" вице-премьер Александр Новак.

"Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, она была только принята, она будет действовать до середины следующего года", - сказал Новак.

По его словам, обстановка на топливном рынке России - "стабильная". "Внутренний рынок обеспечен необходимым объемом нефтепродуктов. Правительство за этим внимательно следит и принимает все необходимые меры. Правительство приняло решение о запрете экспорта, это позволяет обеспечить дополнительные поставки на внутренний рынок. Правительство приняло решение об обнулении импортной пошлины (на импорт нефтепродуктов - ИФ), это позволяет нам получать дополнительные объемы в случае необходимости из других регионов", - сказал он.

"Мы в штабном режиме, министерство энергетики, федеральные органы исполнительной власти, обеспечиваем вместе с компаниями дополнительное производство нефтепродуктов. Сегодня спрос снижается, но и при этом баланс спроса и предложения есть", - сказал Новак, отметив, что власти будут следить за тем, чтобы рынок был сбалансирован.

Он также прокомментировал рост цен на бензин: "Цены не могут быть стабильны, иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары и услуги и продовольственные товары - в среднем на уровень инфляции".

Ранее в октябре вице-премьер заявлял, что правительство России обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов из третьих стран. "Такая возможность (импорта - ИФ) есть, у нас законодательство предусматривает возможность импорта, и правительство обнулило импортную пошлину - ранее действовала 5%-ная пошлина, запретительная. Поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты" - говорил Новак журналистам.


Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Индия в октябре наращивает импорт нефти из России после снижения в III квартале

Минпромторг запросил 259 млрд руб. из ФНБ для финансирования поставок самолетов и вертолетов

Минпромторг запросил 259 млрд руб. из ФНБ для финансирования поставок самолетов и вертолетов

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,19%, на Аи-92 – на 0,12%

Генпрокуратура оценила изымаемые активы перевалочного комплекса в Туапсе в 1 млрд рублей

Минпромторг ждет поддержки авиапрома в 2025 году из ФНБ и за счет продажи различных активов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });