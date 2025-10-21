Поиск

Глава Бундесбанка назвал надежную статистику основой разумной ДКП

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Независимая и надежная статистика имеет важнейшее значение для центробанков, а подрыв общественного доверия к статистическим данным может иметь серьезные негативные последствия, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель.

"Независимая и надежная статистика имеет важнейшее значение, особенно для центральных банков, - отметил он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. - Она является основой разумной денежно-кредитной политики".

В последнее время принцип независимости статистики оказался под угрозой, добавил Нагель. "Избранные должностные лица открыто ставят под сомнение достоверность ключевых экономических данных, которые не соответствуют их точке зрения", - сказал глава Бундесбанка.

По его словам, подобные утверждения могут иметь серьезные последствия. Еще более серьезные последствия может иметь отстранение от работы лиц, публикующих неудобные статистические данные.

В принятии решений относительно дальнейшей траектории ДКП, способствующей выполнению ключевых задач, стоящих перед центральными банками, регуляторы должны исходить из тщательного экономического анализа, опирающегося на достоверные данные, а не из политических соображений, отметил он. Размывание этих границ может привести к утрате центробанками общественного доверия, что, в свою очередь, способно повлечь разрушение основ экономической стабильности.

"История наглядно демонстрирует нам, что может произойти, когда центральные банки лишаются возможности действовать независимо: утрата общественного доверия, финансовые потрясения и галопирующая инфляция - далеко не редкие последствия", - напомнил Нагель.

