Brent подорожала до $61,32 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем во вторник после снижения накануне до минимумов с начала мая из-за опасений избытка предложения на мировом рынке.

К 14:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,51%) до $61,32 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,33 (0,58%), до $57,35 за баррель.

Некоторую поддержку рынку оказало общее увеличение аппетита к риску на фоне сигналов ослабления напряженности в отношениях США и Китая. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут заключить справедливое торговое соглашение. Он по-прежнему планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее позднее в октябре. Министр финансов США Скотт Бессент проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном на этой неделе.

Опасения, что нефтяной рынок столкнется с избытком предложения в ближайшее время, оказывают сдерживающее влияние на цены. Согласно данным аналитической компании Vortexa, объем нефти и конденсата в танкерах по всему миру на прошлой неделе вырос до рекордного максимума, достигнув 1,24 млрд баррелей.

Как в случае Brent, так и WTI отмечается ситуация контанго, когда фьючерсы с более отдаленными сроками поставки стоят дороже, чем контракты на более близкие даты. Обычно это говорит о том, что в ближайшей перспективе предложение будет избыточным при снижающемся спросе.

Brent WTI Дональд Трамп США Си Цзиньпин Китай Скотт Бессент
